ALTENKIRCHEN – VdK Ortsverband Altenkirchen besucht Historische Wasser- und Erlebnismühle

Mitten im Herzen der Vulkaneifel – ein Ort lebendiger Tradition, authentischer Küche, historischer und antiker Technik, und ein Highlight in Handwerkskunst aus vergangenen Jahrhunderten, das war das Ziel der beiden Tagesausflüge für die Mitgliederinnen und Mitglieder des VdK Ortverbandes Altenkirchen. Nach einem herzlichen Empfang ging es in Gruppen durch die einzelnen Mühlen.

Bei den Führungen durch die Mühlen gab es spannende Einblicke in die traditionelle Mühlenkunst und in das Leben vergangener Zeiten. Auf dem Rundgang lernten wir verschiedene Mühlen, Maschinen und Arbeitsabläufe kennen und erfuhren, wie aus altem Handwerk bis heute ein lebendiges Erlebnis für Groß und Klein wurde. Die aufgebauten verschiedenen Mühlen und deren Atmosphäre machten die Geschichte auf eindrucksvolle Weise erlebbar. Als Highlight war immer die Inbetriebnahme der Mühlen, so dass sich jeder genau von der Funktion überzeugen konnte.

Da war z.B. die alte Dampfmaschine – Baujahr 1917 im vollen Betrieb, die Dreistöckige Getreidemühle, mit 25-PS-Wasserturbine – einzigartig in der Region, die 130 Jahre alte Ölpresse, mit ihr wird heute noch traditionell Öl gewonnen, oder die historische Senfmühle, wo die Besucher beim Herstellen von verschiedenen Senfarten zuschauen konnten.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, ein Drei-Gänge-Menu mit frisch gebrautem Mühlenbier, im Historischen Wirtshaus, ging es mit den Besichtigungen einer alten Sägemühle, der alten Kornmühle, die auf drei Etagen besichtigt werden konnte, um die ganze Funktion zu begutachten, weiter. Ein Highlight war die Schnapsbrennerei, die nicht nur besichtigt wurde, sondern es wurde natürlich auch eine Kostprobe angeboten. Natürlich durfte das alte Backhaus nicht fehlen, denn der Geruch des frischen gebackenen Sauerteigbrotes durchzog schon den Raum.

Nach den Führungen ging es wieder ins alte Wirtshaus, um bei einem Stück Kuchen und Kaffee, den Erlebnistag ausklingen zu lassen. Im Shop konnte sich jeder nach Bedarf und Wünsch, nach den eigens hergestellten Bränden, Likören, Senf oder Broten eindecken. Um viele Erfahrungen und Eindrücke reicher, ging es anschließend wieder auf den Heimweg. (brw) Fotos: Bruno Wahl