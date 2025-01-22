ALTENKIRCHEN – Utz, der Unglücksritter im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen

Das Theater Tearticolo präsentiert am Sonntag, 26. Oktober um 15 Uhr „Utz, der Unglücksritter“ im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen.

Ein kleiner Ritter auf der Jagd nach dem großen Glück für Kinder ab 4 Jahren. Eine echte Rittergeschichte mit Marionetten, Musik, Metall und viel Geschepper, gespielt auf einer alten Nähmaschine. Ein kleiner Ausflug ins Mittelalter, in die Zeit der starken, mutigen Ritter, die in prunkvollen Burgen wohnten, an festlichen Tafeln speisten, Drachen besiegten, Prinzessinnen befreiten und aus jedem Kampf siegreich hervorgingen.

Utz war anders: Ein kleiner armer Ritter in einer viel zu großen Rüstung, der nichts besaß außer seiner Hängematte und seinem treuen Pferd Rosswitha. Eines Tages beschließt er in die Welt zu ziehen, um vielleicht doch irgendwo ein wenig Glück zu finden. Aber das Pech scheint ihm an den Füßen zu kleben. Selbst als er es schafft einen prächtigen Goldschatz zu finden, währt seine Freude nur kurz, denn damals waren die Wälder voll mit gefährlichen Raubrittern und gefräßigen Drachen …

Und obwohl für Utz alles schiefgeht, stürzt er sich immer wieder, trotzig und unbeirrbar, in das nächste Abenteuer – in das nächste Unglück.

Wie er trotzdem alles erreicht, wovon er geträumt hat und wie er lernt, dass das Glück manchmal ganz anders aussieht, als man es erwartet, davon handelt diese Geschichte.

Tickets sind ab 6€ pro Person im Kulturbüro, Marktstraße 30 in Altenkirchen erhältlich und online unter www.kultur-felsenkeller.de , sowie am 26.10. an der Tageskasse ab 14:30 Uhr.