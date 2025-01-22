ALTENKIRCHEN – UNIKUM besucht die Schäferei Mario und Daniela Jung in Kundert

Der „Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V.“ in Altenkirchen bietet in seiner Reihe „UNIKUM unterwegs“ für alle Interessierten Besuchsfahrten zu Produzenten und Produzentinnen an, die ihre Artikel im UNIKUM anbieten. Ziel ist es, einmal genau zu sehen und gezeigt zu bekommen, wie die Produkte konkret entstehen. Denn normal bekommen wir gar nicht mit, welcher Aufwand und ebenso welche Fähigkeiten und welcher Einsatz in den Produkten stecken.

Als nächstes besuchen man am Samstag, 23. August 2025, die Schäferei Mario und Daniela Jung in Kundert und erfahren alles über ihre Herde Dorperschafe. Ein Besuch auf der Weide und einige kleine Kostproben der Wurstartikel inbegriffen.

Die UNIKUM unterwegs-Veranstaltungen sind von regionalem Interesse weit über Altenkirchen hinaus.

UNIKUM unterwegs: Zu Besuch bei den Dorperschafen in Kundert. Termin: Samstag, 23. August,

14.30 Uhr Abfahrt am Regionalladen UNIKUM, Bahnhofstr. 26, Altenkirchen. Foto: Daniela Jung