ALTENKIRCHEN – Unfallflucht in Altenkirchen

Freitagvormittag, 04. April 2025, gegen 10:20 Uhr kam es in der Wiedstraße in Altenkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter PKW hielt ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, um eine Person aussteigen zu lassen. Ein schwarzer VW Golf fuhr die Wiedstraße stadtauswärts und fuhr an dem haltenden PKW vorbei. Zeitgleich fuhr ein unbekannter PKW (vermutlich SUV) von einer gegenüberliegenden Seitenstraße einer Physiotherapiepraxis nach rechts auf die Wiedstraße und übersah den vorbeifahrenden VW Golf. Die Fahrzeugführerin des Golfs steuerte in der Folge nach rechts und kollidierte mit dem am Fahrbahnrand haltenden PKW. Unfallzeugen bzw. Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei