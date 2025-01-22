ALTENKIRCHEN – Ukulele für alle – Kurs für Anfänger

Was genau ist eine Ukulele? Ganz einfach: ein wunderbares und vollwertiges Instrument, zu dem man leicht einen Zugang findet und das einem im Handumdrehen den Kopf verdreht.

Wenn der Klang einer Ukulele schon einmal das Interesse geweckt hat, ist dieser Kurs genau das Richtige. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse, ja sogar die Ukulele wird leihweise gestellt. Einzig kurze Fingernägel sind notwendig, um dieses Instrument zu erlernen. Und das macht in der Gruppe nicht nur besonders viel Spaß, man lernt auch schnell durch effektive Anleitung und den Austausch untereinander.

Im Kurs für Einsteiger lernt man das Instrument kennen und wird einige Lieder spielen lernen. Es wird nicht nur gelernt worauf es beim Spielen der Ukulele ankommt, sondern auch wie man gute von schlechten Instrumenten unterscheidet. Alles Wichtige für die eigene Reise zum idealen Instrument und einer Menge Spielfreude ist enthalten.

Ob Hobbymusiker auf der Entdeckungsreise, Eltern oder Pädagogen, die mit einem Instrument den Alltag mit Kindern bereichern wollen, die Kurse bieten einen soliden Einstieg. Am Ende des Kurses wird man sich sicher fühlen und viel für das eigene Spiel mitgenommen haben. Viele Menschen mit dem eigenen Spiel zu begeistern, das ist sicher.

An fünf Terminen, die immer montags von 18:30 bis 20:00 Uhr stattfinden, kann man mit 70 € Kursgebühr dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.