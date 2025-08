ALTENKIRCHEN – Trunkenheitsfahrt in Altenkirchen – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sonntagabend, 03. August 2025, gegen 21.00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion Altenkirchen einen Opel Astra, der in auffälliger Fahrweise von Altenkirchen in Richtung Schöneberg geführt wurde. Im Rahmen von Ermittlungen konnte der 29-jährige Fahrer des betreffenden Fahrzeuges angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es erfolgte eine Blutentnahme. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei musste auf der Bundesstraße 256, zwischen den Ortslagen Altenkirchen und Neitersen ein, in Richtung Altenkirchen fahrender, silberfarbener Van dem Opel ausweichen. Der Fahrer dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle Polizei