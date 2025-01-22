ALTENKIRCHEN – Trunkenheitsfahrt – Beschuldigter fährt selbst bei der Polizei in Altenkirchen vor

Donnerstag, 11.06.2026, gegen 18.10 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mann mit einem Mofa bei der Polizeiinspektion Altenkirchen vor. Er beabsichtigte, sein verlorenes Mobiltelefon, welches bei der Polizei abgegeben wurde, abzuholen. Während des Gesprächs konnte festgestellt werden, dass der Mofa-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens. Einen Führerschein besitzt der Beschuldigte schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Quelle: Polizei