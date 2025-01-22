ALTENKIRCHEN – Test-Turnier in Frankfurt mit Erfolg gemeistert

Geleitet von Noah Shady und unterstützt von Seyma Turhan schickte Trainer Eugen Kiefer eine kleine Delegation auf den Newcomer-Cup nach Frankfurt, das als Test diente und neben inhaltlichen Erkenntnissen den Finaleinzug und Platzierungen für jeden Kämpfer mit sich zog. Einige der Vereinsathleten waren von diesem Turnier wegen ihrer zu hohen Qualität und zu großer vergangener Erfolge im Vorfeld ausgeschlossen worden, wodurch die Teamgröße übersichtlich blieb.

Platz 1: Kai Morozov – Nisa Turban

Platz 2: Alissa Weiss – Wladimir Weiss – Ilan Kraft

Informationen zum Training und zu Anfängerkursen für Kinder ab 4 Jahren erhält man unter

0160 9450 4797 www.sporting-taekwondo.de