ALTENKIRCHEN – Tausende säumten den Zugweg des Altenkirchener Karnevalsumzuges am Sonntag

Die Sonne lachte vom wolkenfreien Himmel als am Sonntagmachmittag sich der große Karnevalszug der KG Altenkirchen durch die Kreisstadt schlängelte. Vorbildlich hatten Polizei und Feuerwehr mit Fahrzeugen alle Zugangsstraßen zum Zugweg frühzeitig zugestellt, um ein unbefugtes Befahren zu unterbinden. Nur für Notfälle wurde die Strecke geöffnet, was in zwei Fällen der Fall war. Auch an Sicherungspersonal fehlte es nicht. Über den gesamten Zugweg waren Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehrkräfte postiert. Durch Zugverkehr wurde die Schranke in der Kölner Straße vier Mal zu gemacht, der Karnevalszug zum Stillstand gebracht. Ein großes Aufgebot an Feuerwehrkräften sicherte auf beiden Gleisseiten den Abstand zum närrischen Publikum.

Polizei und Zugführung mit Karlheinz Fels fuhren dem Karnevalszug voran, gefolgt von 40 Zuggruppen, Fußgruppen und Motivwagen. Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels; Fußgruppe „Die Herpterother Reitteufel“; Fußgruppe der DLRG Altenkrichen; Fußgruppe des Schützenverein Leuzbach/Bergenhausen; Trecker mit Ladepritsche und Fußgruppe der Dorfgemeinschaft Hilkhausen; Fußgruppe des Schützenvereines „Im Grunde“ Marenbach; Motivwagen OMUS Helmenzen; Fußgruppe der Tanzschule Dance Point Altenkirchen; Motviwagen der KC Hövels mit Prinzessin und Prinz, Vorstand und Elferrat; Fußgruppe des SSV Almersbach / Fluterschen; Fußgruppe des Schützenverein „Adler“ Michelbach mit der Gymnastikabteilung; das Blasorchester Mehrbachtal; das Tanzcorps der Wissener Karnevalsgesellschaft; Prinzengarde und Elferrat der Wissener Karnevalsgesellschaft; Prinzenwagen der Wissener Karnevalsgesellschaft mit Prinz Julius I. und Prinzessin Anna; der Fußgruppe Wine-Lovers im Gartenfieber; Fußgruppe und PKW der Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen; Fußgruppe mit Trecker des Herpter Hof Dudeck; Fußgruppe „La Piccola“ Melanie Griffon; Fußgruppe Theodor – Fliedner – Haus; Motivwagen „Narrenkappe“ der KG Fidele Jongen Pracht und der Fußgruppe KG Fidele Jongen Pracht; Fußgruppe mit PKW und Anhänger des Konfido Pflegedienst Altenkirchen; Fußgruppe der K.F.W. Karnevalsfreunde Wissen und der Motivwagen K.F.W. der Karnevalsfreunde Wissen; Fußgruppe der Westerwald Bank Altenkirchen; die Fußgruppe Dorfjugend Steimel; Motivwagen des Junggesellenverein Oberlahr; Fußgruppe des Westerwald – Gymnasium Altenkirchen; Fußgruppe des HSV Hasselbach-Werkhausen; Fußgruppe der Tanzgarden des HC Erbachtal; der Motivwagen des HC Erbachtal mit Prinzessin Betty I. und Prinz Peter I., Kinderprinzessin Hanna I und Kinderprinz Hendrik I., Elferrat und Vorstand; Fußgruppe „SAFARI“; Motivwagen „Könichreich Hilgenroth“; Fußgruppe Jecke bunte Truppe „ Die Glücksbärchens“. Den Abschluss bildeten die Tanzcorps KG Altenkirchen mit Mini`s, Mittlere und Große Garde; Damen und Herren-Elferrat sowie Vorstand der KG Altenkirchen; der Prinzenwagen mit seiner Tollität Prinz Alex I. aus dem Hause Böhning mit Prinzenteam und Gefolge und dem Abschlussfahrzeug der Feuerwehr Altenkirchen. Fotos: Renate Wachow