ALTENKIRCHEN – Tai Chi & Qi Gong für Fortgeschrittene – Frühjahrs-Intensivkurs

Dieser Kurs ist für Menschen konzipiert, die im Tai Chi und Qi Gong bereits Erfahrung haben. Zu Beginn wird ein 30-minütiges Qi Gong Set zum Aufwärmen und Entspannen unterrichtet. Die verschiedenen Vertiefungsstufen der Yang Stil Tai Chi Form werden im Anschluss daran in die bekannten Bewegungsabläufe integriert. So kommen die Fortgeschrittenen tiefer in Kontakt mit den Wirkungen der inneren Kampfkunst Tai Chi. Die Idee, die hinter dieser Kampfkunst steckt, ist es im liebevollen Umgang mit sich selbst das eigene Wohlbefinden im Alltag zu fördern. Die Kunst ist nicht mit sich und anderen zu kämpfen, sondern wieder in den Kontakt mit sich selbst und seinen Bedürfnissen zu kommen.

Auf dem Weg in warme Tage, bringt dieser Kurs die nötige Bewegung in Körper und Geist. So lässt sich bestens in die aktivste Zeit des Jahres starten.

Schwerpunkt in diesem Kurs ist das Erlernen der Tai Chi Form, und die individuelle Korrektur der Körperausrichtung. Neue Formfacetten werden gelernt und durch häufige Wiederholungen eingeübt.

Immer montags, vom 13.04. bis 06.07., geht es an zehn Terminen von 16:30 bis 18 Uhr zur Sache und für eine Gebühr von 140 € kann man dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.