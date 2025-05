ALTENKIRCHEN – Tagesfahrt zum Japantag nach Düsseldorf

Die Kreisjugendpflege bietet in Kooperation mit der Schulsozialarbeit im Kreis Altenkirchen eine Tagesfahrt zum Japantag nach Düsseldorf an. Am 24. Mai verwandelt sich Düsseldorf wieder in den Ort eines der größten japanischen Kultur- und Begegnungsfeste Europas. Familien mit jüngeren Kindern und Jugendliche ab 14 Jahren erwartet ein Tag voller japanischer Kunst, Kultur und Kulinarik. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung: E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541.