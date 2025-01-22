ALTENKIRCHEN – Tag der offenen Gartentür im Interkulturellen Garten Altenkirchen am Sonntag, 28. Juni von 11 bis 17 Uhr

Auf einem Stück Land bewirtschaften Deutsche und Migranten aus verschiedenen Kulturen und Nationen seit 2009 gemeinsam eine Gartenfläche. Es gibt Gemüse, Beerensträucher, Blumen und Wiesenflächen mit Obstbäumen. Eine kleine Oase, die wir alle zusammen gerne nutzen und genießen. Am 28. Juni haben Sie Gelegenheit, diesen etwas anderen Garten anzuschauen und mit Gärtnern ins Gespräch zu kommen. Gerne erzählen wir Ihnen aus unserem Erfahrungsschatz. Was funktioniert gut, welche Lösungen haben wir für Trockenzeiten gefunden, wie arrangieren wir uns mit den Schnecken …