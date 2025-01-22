ALTENKIRCHEN – Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide tritt zum 1. August 2026 in den Ruhestand

Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide wird zum 1. August 2026 in den Ruhestand treten. Mit diesem Schritt endet eine prägende Amtszeit an der Spitze des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen. Seit ihrer Wahl im Jahr 2008 und der Amtsübernahme 2009 hat sie den Kirchenkreis über viele Jahre hinweg mit großem Engagement, theologischer Klarheit und persönlicher Verlässlichkeit geleitet.

Als Superintendentin trug Andrea Aufderheide die Gesamtverantwortung für die Arbeit des Kirchenkreises, leitete Kreissynode und Kreissynodalvorstand und war Dienstvorgesetzte der Pfarrerinnen, Pfarrer und Mitarbeitenden. Zuvor war sie bereits langjährig Mitglied des Kreissynodalvorstandes und in der Funktion als 2. stellvertretende Skriba, als Skriba und als Assessorin tätig. Von 2005 bis 2023 gehörte sie zudem der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland an. Dieses Amt legte sie bewusst nieder, um sich auf die anstehenden Herausforderungen und Reformprozesse im eigenen Kirchenkreis zu konzentrieren.

Inhaltlich setzte Aufderheide klare Akzente in der Wahrnehmung der Kirche in der Öffentlichkeit, der Strukturentwicklung und in Fragen der Bildungsarbeit. Als Pfarrerin im Schuldienst war ihr der schulische Bereich ein besonderes Anliegen. Während ihrer Amtszeit wurden diakonische Arbeitsfelder weiterentwickelt und Schutzkonzepte eingeführt.

Zudem begleitete sie die Vorbereitung der geplanten Fusion mit dem Evangelischen Kirchenkreis Wied, die zum 1. Januar 2028 wirksam werden soll.

Zu ihrem Entschluss erklärt Andrea Aufderheide: „Mir war wichtig, die entscheidenden Weichen für die Zukunft unseres Kirchenkreises noch selbst zu stellen. Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben – insbesondere die Umsetzung der Fusion – ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Verantwortung weiterzugeben und Raum für neue Perspektiven zu eröffnen.“

Der Kreissynodalvorstand hat vor diesem Hintergrund beschlossen, den Übergang frühzeitig zu regeln. Für den 21. Februar ist eine außerordentliche Kreissynode zur Wahl einer Nachfolge im Superintendentenamt vorgesehen.

Der Kirchenkreis Altenkirchen würdigt die Arbeit von Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide anlässlich ihres anstehenden Ruhestands und wird die weiteren Schritte geordnet vorbereiten. Foto (Kirchenkreis)