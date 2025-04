ALTENKIRCHEN – Statement von Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Philip Schimkat zum Koalitionsvertrag – Landtagskandidaten im Kreis Altenkirchen unterstützen Koalitionsvertrag in Berlin

Die beiden SPD-Landtagskandidaten im Kreis Altenkirchen, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL und Philip Schimkat haben dem Koalitionsvertrag in Berlin ihre Zustimmung gegeben. Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die auch als Partei- und Fraktionschefin im Land an den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene beteiligt war, betont die Bedeutung des Vertrags für die Zukunft Deutschlands. „Der zwischen SPD und Union verhandelte Koalitionsvertrag ist eine starke Basis für eine gute Zukunft für Deutschland. Er beinhaltet viele Punkte, die eine deutlich erkennbare sozialdemokratische Handschrift tragen und die sich auch auf Rheinland-Pfalz positiv auswirken werden.“ so Bätzing-Lichtenthäler.

Auch Philip Schimkat, SPD-Landtagskandidat, unterstützt den Koalitionsvertrag und unterstreicht die Verantwortung der SPD: „Ich habe nicht zugestimmt, weil ich denke, dass Friedrich Merz der bessere Bundeskanzler ist. Aber in diesen entscheidenden Zeiten geht es nicht um parteipolitische Interessen. Es geht darum, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Wir müssen eine klare und mutige Politik für unsere Bürgerinnen und Bürger machen und die Zukunft gestalten!“, erklärt Schimkat.

Mit ihrer Zustimmung zeigen die beiden Kandidaten, dass die SPD bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in den Fokus zu rücken. Gemeinsam möchten sie sich damit für eine starke und gerechte Zukunft ein.