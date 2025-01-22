ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo überzeugt auf internationaler Bühne in Luxemburg – Schwarz, Schleifenbaum und Anel-Fernandez erkämpfen Fünftplatzierung auf höchster Leistungssportebene

Großer Erfolg für SPORTING Taekwondo: Die komplette Athletenauswahl des Vereins wurde vom Land Rheinland-Pfalz für ein internationales Weltranglistenturnier in Luxemburg nominiert und vertrat dort das Bundesland auf höchstem Leistungssportniveau.

Besonders stark präsentierte sich Emma Marilene Schleifenbaum. Nach einem taktisch klugen Sieg gegen eine tschechische Swiss-Open-Medaillengewinnerin musste sie sich erst gegen eine mehrfach ausgezeichnete deutsche Weltmedaillengewinnerin geschlagen geben. Auch Julia Schwarz erreichte mit einem Sieg gegen Bayern und einer Niederlage gegen eine belgische Weltmeisterschaftsmedaillengewinnerin eine starke Fünftplatzierung.

Silas Anel-Fernandez überzeugte mit einem deutlichen Erfolg gegen Luxemburg, bevor er gegen einen österreichischen Top-Athleten ausschied. Seyma Turhan gewann ihren Auftaktkampf gegen Belgien vorzeitig durch Überlegenheit und zeigte ebenfalls internationales Niveau. Noah Shady sorgte als erst 17-Jähriger bei den Erwachsenen mit einem Sieg gegen die Niederlande für Aufmerksamkeit, ehe er einem portugiesischen EM-Teilnehmer unterlag.

Mit mehreren Top-5-Platzierungen bewiesen die SPORTING-Athleten eindrucksvoll ihre internationale Konkurrenzfähigkeit und vertraten Rheinland-Pfalz souverän auf der Weltbühne. Infos zum Training und einem Anfängerkurs ab 4 Jahren: 0160 94504797 – www.sporting-taekwondo.de