ALTENKIRCHEN – SPD-Fraktion im Kreistag Altenkirchen wählt neuen Vorstand – Hellinghausen übernimmt von Hundhausen

Die SPD-Kreistagsfraktion Altenkirchen hat sich neu aufgestellt: Jan Hellinghausen übernimmt den Fraktionsvorsitz von Andreas Hundhausen, der das Amt aus persönlichen Gründen zum 1. Juni

niedergelegt hat. Die Fraktion ist Andreas Hundhausen für seine jahrelange Arbeit an der Fraktionsspitze dankbar. Mit politischem Gespür, klarer Haltung und persönlichem Einsatz hat er sie mitgeprägt und wichtige Impulse für die Kreispolitik und den Landkreis gesetzt.

„Andreas Hundhausen hat die Fraktion mit großem Verantwortungsbewusstsein geführt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar”, so der neue Fraktionsvorsitzende Jan Hellinghausen. „Es freut uns sehr, dass er der Fraktion weiterhin mit seiner Erfahrung und politischen Kompetenz erhalten bleibt.”

Gleichzeitig wurden die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden neu gewählt. Alexandra Probst wurde in ihrem Amt bestätigt; neu hinzu kommt Colin Haubrich, der erst kürzlich in den Kreistag nachgerückt und aktuell dessen jüngstes Mitglied ist. Dr. Kirsten Seelbach wurde als Fraktionsgeschäftsführung bestätigt,

ebenso wie Timo Lindinger als Kassierer.

„Politik ist Teamsport, gerade auf kommunaler Ebene und im Ehrenamt. Alexandra Probst, Colin Haubrich, Dr. Kirsten Seelbach und Timo Lindinger bringen ihre unterschiedlichen Perspektiven ein und damit auch Generationen zusammen,“ erklärt Hellinghausen. „Wir wollen als Fraktion weiterhin konstruktiv arbeiten und unsere Perspektiven und Erfahrungen stellvertretend für die Menschen im

Landkreis einbringen.”

Mit der neuen personellen Aufstellung sieht man sich in der SPD-Fraktion gut gerüstet für die kommenden Aufgaben: Inhaltlich geht es um eine verlässliche Gesundheitsversorgung, sinnvolle und

bezahlbare Mobilität, bezahlbarer Wohnraum sowie die generell gestiegenen Lebenshaltungskosten.

„Wir werden den Finger in die Wunde legen und dort Vorschläge machen, wo es im Landkreis in Zukunft besser laufen muss. Gesundheitsversorgung und Bildung sind hierbei zwei Schwerpunkte“, so Hellinghausen abschließend für die Fraktion.