ALTENKIRCHEN – Sommer-Yoga-Spezial – Wald- und Wiesen-Yoga

Viele Menschen sind neugierig auf einen Yogakurs, aber der Sommer ist oft viel zu schade, um ihn drinnen zu verbringen. Für diese Menschen ist dieses kurze Sommer-Yoga Spezial genau das Richtige. Es wird in die Natur, entweder auf eine schöne Wiese beim Felsenkeller oder in den nahegelegenen Wald zum Spazieren und Yogieren an die Luft gehen. Mit Vinyasa Flows wird der ganze Körper in Bewegung gebracht, gedehnt, gekräftigt und die Teilnehmenden lernen neue Bewegungsmuster.

Sollte es regnen, bietet Haus Felsenkeller natürlich drinnen einen Kursraum. Aber Ziel ist es alle 4 Termine, dienstags ab 08. Juli bis zum 29. Juli von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, unter blauem Himmel zu verbringen. Dieser Kurs ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Die Gebühr beträgt 52 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.