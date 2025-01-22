ALTENKIRCHEN – Silas Anel-Fernandez verpasst in Österreich knapp die Medaille

Mit zwei seiner Top-Athleten fuhr Eugen Kiefer zum alljährlich stattfindenden Weltranglistenturnier nach Innsbruck. Auch wenn es final ohne Medaille wieder heim ging, wurde eine teilweise herausragende Leistung an den Tag gelegt. Jan Wiedemann fand nicht komplett ins Turnier und musste den Sieg des Vorkampfes leider an Belgien abgeben. Mit guten Aktionen fehlte das letzte Fünkchen Konsequenz auf diesem hohen Niveau, was mitunter damit zusammenhing, dass er durch einen Ersatzcoach betreut werden musste, da Coach Eugen Kiefer bereits auf einer anderen Kampffläche Vereinskamerad Silas Anel-Fernandez anleitete.

Letzterer gewann seinen Auftaktkampf überaus dominant gegen Frankreich. Im Viertelfinale begegnete ihm ein Wuppertaler Sportler, der bereits in der Vergangenheit geschlagen wurde. Ein Drittel des Kampfes dominierte Anel-Fernandez das Match, unter anderem sogar durch spektakuläre Drehtechniken. Leider wurde der Kampf gegen Ende umso knapper und musste mit einer Niederlage verlassen werden.

Äußerst knapp glitt der 13-jährige an einer Medaille auf der obersten Weltbühne vorbei und musste sich mit einem gut erkämpften fünften Platz zufrieden geben. “Retrospektiv aufs vergangene Jahr schauend muss man anerkennen, dass Silas nach den Einsätzen 2025 in Nordmazedonien, Belgien und Luxemburg eine deutliche Steigerung in der spitzensportlichen Entwicklung gemacht hat”, so Trainer Eugen Kiefer.

Vor den nächsten großen Turnierpfeilern in den Niederlanden und in Belgien, die nur eine Woche voneinander getrennt sind, stehen noch ein Sparringstreffen und einige Sondertrainings an, um neben dem wöchentlichen und dem daheim betriebenen Training eine optimale Vorbereitung als Grundlage zu legen.