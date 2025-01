ALTENKIRCHEN – Sieg und Niederlage der Seniorenmannschaft des BC AK



Am Samstag, 11. Januar 2025, empfing die Seniorenmannschaft den TuS Horhausen in heimischer Halle. Gestartet wurde mit allen drei Doppelspielen. Nicky und Colin gewannen im 1.Herrendoppel klar in zwei Sätzen. Das 2. Herrendoppel, Stephan und Robin, musste über die volle Dreisatz Distanz gehen, leider mit dem schlechteren Ende für Altenkirchen. Alwina und Lena mussten sich nach guten Ballwechseln im Damendoppel geschlagen geben. Zwischenstand 2:1 für Horhausen. Wichtige Punkte konnten Colin und Stephan in ihren Einzeln einfahren. Alwina musste sich in ihrem Einzel gegen eine stärke Spielerin geschlagen geben. Robin konnte nach guten Ballwechseln das Spiel für sich entscheiden. Zwischenstand 4:3 für Altenkirchen. Das Mixed, gespielt von Lena und Nicky, entschied über einen Sieg oder ein Unentschieden. Den 1.Satz konnten die beiden Altenkirchener mit 22:20 gewinnen. Im 2.Satz kam es dann zu einer Aufgabe der gegnerischen Mannschaft, somit gewann Altenkirchen 5:3.

Eine Woche später reisten die Senioren zum SV Vettelschoß. Nicky und Robin konnten das 1. Herrendoppel in zwei Sätzen für sich entscheiden. Stephan und Matthias (2. Herrendoppel) sowie Lena und Alwina (Damendoppel) mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Auch alle Einzel, gespielt von Robin (1. Herreneinzel), Stephan (2. Herreneinzel), Daniel (3. Herreneinzel) und Alwina (Dameneinzel), gewannen die Gegner. Für den zweiten Punkt sorgten Nicky und Desiree im Mixed, hier gewannen sie klar in zwei Sätzen. Endstand 6:2 für den SV Vettelschoß. Das nächste Spiel findet am 08. Februar in Altenkirchen gegen den SV Rheinbreitbach statt. Kommt vorbei!