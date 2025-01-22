ALTENKIRCHEN – SEYMA TURHAN ist DEUTSCHE MEISTERIN –Silas Anel-Fernandez und Alina Schemkes erkämpfen Bronze

Letztes Jahr bereits DM-Bronze verbuchend, gelang es der Athletin, mit beeindruckender Überlegenheit gegen alle Gegnerinnen in der Gewichtsklasse -51, nahezu jede Runde in allen vier Kämpfen (Olympisches Best-Of-Three-System) mit großem Punktevorsprung für sich zu entscheiden und die Konkurrenz hinter sich zu lassen!

Die Ergebnisse der einzelnen Kämpfe sprechen für sich:

Achtelfinale 2:0 (16:0, 15:0)

Viertelfinale 2:0 (15:0, 16:0)

Halbfinale 2:1 (9:9, 14:10, 14:10)

Finale 2:0 (18:3, 15:2)

SILAS ANEL-FERNANDEZ

Der -49 kg gestartete Sportler marschierte mit ebenfalls dominantem Auftreten deutlich durch Achtel- und Viertelfinale, sicherte sich, wie auch im vergangenen Jahr, die DM-Bronzemedaille und wurde im dritten Kampf aufgrund von kleinen Unachtsamkeiten durch den späteren Titelgewinner am Finaleinzug gehindert.

ALINA SCHEMKES

In der nach oben offenen Klasse +57 kg traten als Gegnerinnen an Größe und Gewicht deutlich bevorteilte Kämpferinnen auf. Umso beachtlicher war das durchsetzungswillige Durchkämpfen zum Halbfinale und die damit verbundene Bronzemedaille!

NOAH KLASSERT

Bei seinem Debüt auf Deutschen Meisterschaften konnte der -33 kg startende Kämpfer als jüngster Jahrgang seiner Klasse, trotz schlechten Starts und anfänglich mangelnder Wachsamkeit in der ersten Runde, seinen Auftaktkampf letztlich doch fokussiert für sich entscheiden und schied im Medaillenkampf aus.

Alle vier genießen seit der ersten Stunde Aufmerksamkeit und Förderung bei Eugen Kiefer und haben noch viele erfolgreiche Jahre vor sich! Oft ist dieser Weg mit Aufopferung, Disziplin, nervlicher Angespanntheit und Motivationslosigkeit verbunden. Bereits als Kinder erlernten diese, wie auch viele weitere Sportler bei Eugen Kiefer in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Eltern, dass diese schwierigen und teils lustlosen Phasen kein Grund zum Aufgeben sind, sondern durch Überwindung dem Kind beibringen, schwierige Dinge im Leben zu meistern und zu erleben, dass die Motivation wiederkommt, sowie auch langfristig der Erfolg. 016094504797 – www.sporting-taekwondo.de