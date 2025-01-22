ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung am Schützenhaus Altenkirchen

Dienstag, 30. Dezember 2025, wurde bekannt, dass der Maschendrahtzaun des Schützenhauses in der Heimstraße in Altenkirchen durch unbekannte Täter zerschnitten wurde. Der Tatzeitraum beläuft sich etwa auf die zurückliegenden zwei Wochen. Das beschädigte Zaunelement liegt an einem Wanderweg, der zum Bismarckturm führt. Täterhinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0. Quelle: Polizei