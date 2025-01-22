ALTENKIRCHEN – Rückenbeschwerden? – Das muss nicht sein! – Gutes für den Rücken – Gutes für sich selbst.

Der DRK-Kreisverband Altenkirchen bietet einen Präventionskurs für alle an, die unter Rückenproblemen oder Ungleichgewicht am Bewegungsapparat leiden. Beginn ist der 12. Januar.

Die vormittags Kurse werden montags von 10.30 bis 11.15 Uhr und von 11.30 bis 12.15 Uhr angeboten. Regelmäßiges Rückentraining hilft. Wirbelsäulengymnastik beim DRK ist eine effektive Methode, um Rückenleiden vorzubeugen sowie die Rückenmuskulatur zu stärken und außerdem ist es eine gute Hilfe den Feiertagsspeck zu reduzieren. Ort: DRK-Kreisverband, Altenkirchen, Kölner Str. 97, Lehrsaal.

Anmeldungen und Informationen gibt es beim Deutschen Roten Kreuz, Birgit Schreiner, Telefon 02681 – 800644 (vormittags) oder schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.