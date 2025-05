ALTENKIRCHEN – Romantik bei „Weltklassik am Klavier“ – Pianistin Sofja Gülbadamova zu Gast

Clara Schumann, Johannes Brahms und Robert Schumann: Um diese drei berühmten Romantik-Komponisten dreht sich das Programm des nächsten Konzerts der Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus. Am Sonntag, 18. Mai, gastiert dazu Sofja Gülbadamova. Sie ist Preisträgerin und Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe in den USA, Frankreich, Spanien, Russland, Deutschland, Österreich und Belgien. Sie konzertiert erfolgreich in ganz Europa und Teilen Südamerikas, hat mehrere CDs in Deutschland und Frankreich eingespielt, die ausgezeichnete Kritiken erhielten.

Geboren wurde Sofja Gülbadamova in Moskau. Ihre musikalische Ausbildung begann an der weltberühmten Gnessin-Spezialmusikschule für hochbegabte Kinder. Sie setzte ihr Studium beim amerikanischen Ausnahmepianisten James Tocco an der Musikhochschule Lübeck fort, später studierte sie bei Jacques Rouvier am Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon und an der legendären Ecole Normale de Cortot in Paris bei Guigla Katsarava und David Lively.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Foto: Sofja Gülbadamova ist zu Gast bei der „Weltklassik“-Reihe in Altenkirchen. (Foto: Evgeni Evtyukhov)