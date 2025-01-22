ALTENKIRCHEN – Rebecca Salentin – Vortrag „Klub Drushba – zu Fuß von Eisenach bis Budapest“

Bestsellerautorin Rebecca Salentin berichtet am Sonntag, 23. November um 19 Uhr im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen von ihrer 2.700 Kilometer langen Wanderung von Eisenach nach Budapest und wie es dazu kam, dass sich die Stubenhockerin, die Wandern öde findet, auf den Weg machte. Es erwartet die Zuschauer an diesem Abend ein humorvoller, selbstironischer Outdoor-Vortrag. Einlass ist ab 18 Uhr.

Gleich ihre zwei ersten Auftritte brachten Rebecca als absolute Newcomerin die zwei wichtigsten Preise der Szene ein. Dabei waren Abenteuer-Vorträge so ziemlich das letzte, wo sie sich beruflich verortet hätte. Zähe Outdoor-Braut? Sportskanone? Fehlanzeige! Rebecca ist angsthäsige Stubenhockerin, findet Wandern öde und hasst Berge wie die Pest. Aber sie läuft eines Tages einfach los. Wunderbar naiv, vollkommen untrainiert und schlecht informiert will sie den 2.700 Kilometer langen EB bezwingen. Als hauptberufliche Autorin ist sie Meisterin im Storytelling und kann eloquent und pointiert über ihre Erlebnisse sprechen. Und sie weiß genau: Wer sich gar nicht erst mit den coolen Dudes und ihren beeindruckenden Leistungen messen braucht, der hat die große Freiheit, sich selbst aufs Korn zu nehmen! So macht sie kurzerhand aus ihrem von trotteligem Ungeschick geprägten Vorankommen auf dem Trail eine humorvolle und selbstironische Fuckup-Edition eines Outdoor-Vortrags. Aber sie verspinnt dabei auch die emotionale Vorgeschichte so geschickt mit kulturell-historisch interessanten Hintergründen der Strecke, dass das Publikum von einer ganzen Bandbreite von Gefühlen mitgerissen wird. Zwischenapplaus ist ihr immer garantiert. Und eins ist klar: Wer nach diesem Vortrag keinen Appetit auf ein Kaktus-Eis hat, der war nicht im Saal!

Die Story: Innerhalb eines Jahres verliert Rebecca Salentin alles, sogar ihre Wohnung. Am Tag vor der Wanderung gibt sie den letzten Schlüssel ab: es gibt keine Tür, keinen Briefkasten, kein Fahrrad, das darauf wartet, von ihr aufgeschlossen zu werden. Was bleibt: ihre Idee, den EB zu wandern. Sie zieht los, um sich den Boden unter den Füßen zurückzuerobern. Wer jetzt mit einer Tränendrüsen-Story rechnet, der täuscht gewaltig. Denn als sie mit 21 Jahren alleinerziehend wurde, nahm sie sich vor, nicht länger Opfer ihres Schicksals zu bleiben, sondern Täterin ihres Glücks. So geht sie nun auch an die Wanderung. Ihre Devise: make friends, not kilometers! Sollen andere doch ultraleichtbepackt vierzig Kilometer täglich im Eiltempo rennen und über die Berge springen wie Super Mario; Rebecca konzentriert sich lieber auf die Begegnungen am Wegesrand. Sie gründet den Klub Drushba, denn Drushba heißt Freundschaft. Immer wieder wandern die unterschiedlichsten Menschen ein Stück mit ihr. Aber nicht nur dieser Support gibt ihr die Kraft, durchzuhalten, wichtigster Treibstoff ihres Motors: die drei großen K: Kola, Knacker, Kaktus-Eis. Und am Ende ist sie als erste am Ziel, als 13. Person überhaupt, die den EB als thruhike geschafft hat! Kein Wunder, dass das Buch zum Vortrag mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste stand!

Tickets und Informationen im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen 02681 7118 und online über die Website des Veranstalters www.kultur-felsenkeller.de