ALTENKIRCHEN – Qi Gong für Neugierige – Frühjahrs-Intensivkurs

Der Name Qi Gong beschreibt das Aktivieren der allgegenwärtigen Lebensenergie (Qi) und das beharrliche Üben (Gong). Durch geführte Bewegungen werden Blockaden gelöst und es kommt zu mehr Aufmerksamkeit und Gelassenheit, Selbstverantwortung, Selbstregulierung, und Entwicklung einer gesunden Work-Life-Balance.

Die wohltuende Wirkung des Qi Gong auf Körper, Geist und Gemüt ist lang bekannt. Die Übungen dienen der Erhaltung und Erholung der körperlichen und seelischen Gesundheit. Ausdauer und Belastbarkeit werden gestärkt. Außerdem werden die Resilienzfähigkeit und seelische Widerstandsfähigkeit in Beruf und Alltag aktiviert.

Die Übungen sind im Sitzen und Stehen möglich und für alle Menschen geeignet, die ihre Selbstfürsorge und Lebensqualität verbessern möchten.

Im Frühling liegt der Schwerpunkt der bewegenden Übungen traditionell auf der Entspannung des Körpers. Hier besonders im Bereich der Sehnen und Bänder in Verbindung mit der Atmung. Entspannungstechniken, gezieltes Wahrnehmen und Konzentration auf Gelenke und einzelne Körperpartien werden gelernt und geübt.

Immer montags, vom 13.04. bis 06.07., wird an zehn Terminen von 18:15 bis 19:45 Uhr trainiert und für eine Gebühr von 140 € kann man dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.