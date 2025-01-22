ALTENKIRCHEN – Politische Informationsfahrt: Ellen Demuth MdB empfängt Besuchergruppe aus dem Wahlkreis in Berlin

Auf Einladung von Ellen Demuth MdB besuchte kürzlich eine Besuchergruppe aus dem Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen die Bundeshauptstadt Berlin. Die viertägige politische Informationsfahrt wurde vom Besucherdienst des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit dem Büro von Ellen Demuth organisiert. Sie bot den Teilnehmenden ein abwechslungsreiches und informatives Programm rund um das politische Geschehen in der Hauptstadt.

Das Programm umfasste zahlreiche Stationen, die Einblicke in verschiedene Facetten des politischen Lebens in Deutschland ermöglichten. Auf dem Besuchsplan standen unter anderem das Dokumentationszentrum „Topographie des Terrors“, eine Führung durch die „Parlamentshistorische Ausstellung des Deutschen Bundestages“ im Deutschen Dom sowie Gespräche in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz und im Auswärtigen Amt zu aktuellen politischen Themen. Besonders eindrucksvoll war der Besuch im Bundeskanzleramt, wo die Gruppe den Kanzler noch bei der Abfahrt beobachten konnte.

Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Vor der Teilnahme an einer Plenarsitzung traf die Gruppe Ellen Demuth im Paul-Löbe-Haus zu einem ausführlichen Gespräch über ihre Arbeit als Abgeordnete und aktuelle politische Fragen. Anschließend bot der Aufstieg zur Reichstagskuppel einen beeindruckenden Blick über das abendliche Berlin.

Abgerundet wurde das Programm durch eine politische Stadtrundfahrt mit fachkundiger Begleitung, die die wichtigsten politischen Orte der Hauptstadt vorstellte. Ein zusätzliches Highlight war das „Festival of Lights“, das Berlin während des Aufenthalts der Gruppe in spektakuläre Farben tauchte.

Ellen Demuth zeigte sich erfreut über das große Interesse der Teilnehmenden: „Der direkte Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern aus meinem Wahlkreis, ist mir sehr wichtig. Ich freue mich, dass so viele die Gelegenheit genutzt haben, Politik in Berlin aus erster Hand zu erleben.“

Die Reise endete mit zufriedenen Gesichtern und vielen neuen Einblicken in das politische Berlin.