ALTENKIRCHEN – Pilates im Haus Felsenkeller – neuer Kurs steht in den Startlöchern.

Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur und schon lange fester Bestandteil des Bildungsprogramms im Felsenkeller. Die Kurse sind sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Es kombiniert kontrollierte, fließende Bewegungen mit bewusster Atmung, um Haltung, Flexibilität und Körpergefühl zu verbessern. Primär geht es dabei um die Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. In diesen Kursen geht es vor allem um die tief liegenden, meist schwächeren Muskelgruppen. Wenn man diese trainiert, resultiert dies in einer korrekten und gesunden Körperhaltung. Das Training umfasst sowohl Kraftübungen als auch Stretching und bewusste Atmung.

Der Begründer dieser Sportart, Joseph Pilates, sagte über seine Trainingsmethode: „Nach 10 Stunden fühlen Sie sich besser, nach 20 Stunden sehen Sie besser aus und nach 30 Stunden haben Sie einen neuen Körper.“

Der Sommer lockt und da kann man mit diesem Kurs den Schwung der längeren Tage nutzen und auch die eigenen Knochen und Gelenke in Schwung bringen. Immer donnerstags, vom 30.07. bis zum 24.09., jeweils von 17 bis 18 Uhr, kann man bei acht Terminen gegen die Gebühr von 90 € dabei sein. KInformation und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.