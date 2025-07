ALTENKIRCHEN – Pflichtfach Informatik startet am Westerwald-Gymnasium Altenkirchen sowie an 27 weiteren Pilotschulen in Rheinland-Pfalz

Ab dem Schuljahr 2025/2026 wird Informatik als Pflichtfach an 28 Pilotschulen in Rheinland-Pfalz eingeführt, um die digitale Grundbildung zu stärken. Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler freut sich sehr, dass auch das Westerwald-Gymnasium Altenkirchen als Pilotschule ausgewählt wurde. „Es ist großartig, dass auch eine Schule aus dem Kreis Altenkirchen Teil dieses wichtigen Programms ist.“ Sie unterstrich die Bewertung von Bildungsminister Teuber, dass es bei der Einführung des Pflichtfachs Informatik um mehr als Nullen und Einsen geht; es geht um das Verständnis von Digitalität, das für die soziale Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit unerlässlich ist. „Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, um die Schüler optimal auf die digitale Zukunft vorzubereiten“, ist Bätzing-Lichtenthäler überzeugt.