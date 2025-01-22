ALTENKIRCHEN. Pfarrfest der katholischen Kirchengemeinde Sankt Jakobus und Joseph verschoben

Das für Sonntag, 28. Juni geplante Pfarrfest der katholischen Kirchengemeinde Sankt Jakobus und Joseph wurde auf Ende August/Anfang September verschoben. Hauptgrund war das Wetter. Bei Temperaturen von 32 Grad sei einem eher nach Schwimmbad zumute, so einer der Kirchenbesucher nach Bekanntwerden der Meldung in der Messe, nach deren Beendigung eigentlich das traditionelle Fest gefeiert werden sollte.

Die Entscheidung sei vernünftig, so ein weiteres Mitglied der Gemeinde. In der Messe ging es im Kern um das Thema Familie. Die Predigt ging auf das Evangelium ein. Gott habe an erster Stelle zu stehen, dann die Familie. Wenn man gottgläubig sei, dann laufe es in der Familie um so besser. Eine Erfahrung, die Gläubige Immer wieder machen.

In de Fürbitten wurde für die Beendigung der Kriege gebetet, für gestresste Menschen sowie Familien, in denen schwierige Verhältnisse sind, dass sie den Weg zu Gott finden und sich im Glauben stärken. Abgestimmt war die Messe mit passenden Liedern. Wir glauben, dass wir mit Jesus Christus Leben, hieß es in der Lesung. Worte, die einem Kraft und Zuversicht geben. Du sollst Vater und Mutter lieben, hieß es weiter.

Manche konzentrieren sich auf ihre Beziehung oder Fähigkeiten, aber den Glauben an Gott in den Mittelpunkt zu stellen sei wichtig. Denken wir darüber nach, so das Schlusswort. (Werner Klak)