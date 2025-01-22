ALTENKIRCHEN – Perspektive Demenz – Den Menschen verstehen – Gelungene Informationsveranstaltung in Altenkirchen

Unter dem Titel „Perspektive Demenz: Den Menschen verstehen“ fand am 29.04.2026 eine gemeinsame Informationsveranstaltung der Betreuungsvereine der AWO im Landkreis Altenkirchen in Kooperation mit dem Hospizverein Altenkirchen statt. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und bot den Teilnehmenden einen eindrucksvollen Zugang zu einem Thema, das viele Menschen direkt oder indirekt betrifft.

Die Referentin Petra Hasselbach vom Hospizverein Altenkirchen e.V. führte einfühlsam und zugleich anschaulich durch die vielschichtigen Aspekte des Lebens mit Demenz. In ihrem Vortrag gelang es ihr, unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen und ein tieferes Verständnis für die Gefühlswelt und Bedürfnisse betroffener Menschen zu vermitteln.

Dabei sprach sie sowohl Angehörige als auch Interessierte an und eröffnete neue Blickwinkel im Umgang mit der Erkrankung.

Die kurzweilige und lebendige Gestaltung des Abends trug maßgeblich dazu bei, dass sich die Teilnehmenden intensiv mit dem Thema auseinandersetzen konnten. Im Anschluss an den Vortrag bestand die Möglichkeit zum offenen Austausch, die von vielen Anwesenden genutzt wurde. Persönliche Erfahrungen, Fragen und Anliegen fanden hier Raum und wurden in einer wertschätzenden Atmosphäre diskutiert.

Darüber hinaus kamen die Teilnehmenden mit den Mitarbeitenden der Betreuungsvereine der AWO, Frank Stock und Andre Schellhorn, ins Gespräch und konnten sich rund um rechtliche Betreuung und vorsorgende Verfügungen informieren.

Insgesamt war die Veranstaltung eine rundum gelungene und bereichernde Begegnung, die nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch Raum für Verständnis, Austausch und gegenseitige Unterstützung schuf.