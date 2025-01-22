ALTENKIRCHEN – Parents for Future Altenkirchen wirft CDU-Spitzenkandidat Schnieder Verantwortungslosigkeit vor

Im Rahmen des Wahlkampfes äußerte Herr Schnieder sinngemäß, dass er sich nicht an Klimazielen festklammern will, weil das für die Wirtschaft zu teuer werden könnte, siehe RZ vom 6.2.26, Seite 1 „Gordon Schnieder stellt das Klimaziel in Frage“.

Hans Kneilmann von Parents for Future Altenkirchen findet das verantwortungslos: „Herr Schnieder verdrängt oder übersieht die enormen Kosten, die auf Wirtschaft und Steuerzahler zukommen werden, wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden. Die Katastrophe im Ahrtal hat davon nur einen Vorgeschmack gegeben. Die Bedrohungen durch den Klimawandel verschwinden nicht dadurch, dass man die Augen davor zumacht.“

Die Gruppe mahnt: „Wir brauchen Politiker und Parteien, die hinter dem Klimaschutz stehen und sich außerdem für den Erhalt unserer Demokratie tatkräftig einsetzen.“ Sie ruft auf, die Stimme den Kandidaten und Parteien zu geben, die sich für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und unserer Demokratie engagieren.

Mit einer Ampel- und Plakataktion möchte sie hierfür ein Zeichen setzen.

Am Freitag, den 27.02.2026, ab 14:30 Uhr plant die Gruppe ein Treffen auf dem Marktplatz in Altenkirchen. Von dort aus verteilen sich die Teilnehmer an den Ampeln Kölner Straße, Frankfurter Straße und Rathausstraße. Sie wollen die Grünphasen nutzen, um ihr Anliegen mit Plakaten kundzutun.