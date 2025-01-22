ALTENKIRCHEN – „Offene Bühnenprobe“ Eintritt frei – Einladung in neue Klangwelten – KlangKunstKonzert mit Tschongor Kölze im Kultursalon Stadthalle Altenkirchen am Mittwoch, 21. Januar 2026, 20 Uhr

Tschongor Kölze präsentiert am Mi. 21. Januar bei einer offenen Bühnenprobe sein KlangKunstKonzert im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen bei freiem Eintritt. Der Gong ist kein Musikinstrument im herkömmlichen Sinn. Sondern ein Idiophon: ein Tor zu Klangräumen, in denen Zeit sich weitet und Wahrnehmung sich neu ordnet.

Willkommen jenseits des Gewöhnlichen: Felsenkeller-Kultur und der Klangkünstler und Gong-Virtuose Tschongor Kölze laden Sie ein zu einem KlangKunstKonzert, das „mehr“ ist als Musik. Das scheinbar einfache Schlagen diverser Gongs öffnet Sinnes-Räume, des Innehaltens und der geistigen Ausrichtung. Erleben Sie „Harmonie“ nicht nur hörbar, sondern auch körperlich spürbar – als feine Ordnung im Inneren, als Balancierung, als inspirierender Zustand des Bei-sich-Ankommens.

In seiner Performance entfaltet Tschongor die ganze Bandbreite der Gongsounds: langsame, quasi transparente Schwebungen oder dramatische Entwicklungen, bis zu weit ausgreifenden Schwingungsräumen, um wieder in Schwerelosigkeit zu münden.

Tschongors Wurzeln als Violoncello-Lehrer, Klang-Seminarleiter und Coach sind unverkennbar: ausgefeilte Spieltechnik und feines Gespür für den Moment. Seine Kompositionen sind keine üblichen Rhythmus-Darbietungen, sondern tief empfundenes Klanggeschehen – organisch, lebendig, manchmal fast meditativ. Unterschiedlichste Gongtypen und -Größen asiatischer sowie deutscher Hersteller. Tschongor interagiert auch verbal mit seinen Zuschauern: Ideen, Bilder, Impulse, die das Erleben vertiefen.

Atmosphäre. Klang, hörbare Stille und eigene Fokussierung wirken gleichwertig. Gewohnte musikalische Blickwinkel weiten sich wohltuend. Schwingungen als erhörte Landschaft, auch eine Art sanfte innere Massage – körperlich empfunden, emotional berührend.

Im neu gestalteten Kultursalon der Stadthalle Altenkirchen geht der Veranstalter Helmut Nöllgen diesmal neue Wege. Für alle die offen sind für neue Konzertqualitäten – gleich ob bereits Erfahrungen mit Klang oder Meditation vorhanden sind. Neugier genügt.

