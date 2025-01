ALTENKIRCHEN – „Nie wieder ist jetzt!“ – Demonstration für Demokratie und Vielfalt am 2. Februar in Altenkirchen

Unter dem Hashtag 5VOR12 und dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ rufen die Veranstalter, einem losen Bündnis aus, alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, an einer Demonstration für Demokratie und Vielfalt teilzunehmen.

Die Versammlung beginnt am Sonntag, den 2. Februar, um 14:00 Uhr auf dem Schlossplatz in Altenkirchen. Geplant ist ein Demonstrationszug durch die Stadt mit kurzen Redebeiträgen zu Beginn und am Ende der Veranstaltung.

Die Demonstration findet vor dem Hintergrund der aktuellen Bedrohung von Demokratie und Vielfalt in Politik und Gesellschaft statt.

Dem immer größer werdenden Einfluss rechtsextremer Kreise in der Politik soll vor der anstehenden Bundestagswahl ein starkes Zeichen der Zivilgesellschaft entgegengesetzt und auf die von diesen Akteuren ausgehende Gefahr aufmerksam gemacht werden. Die nächste Regierung dürfe nicht von rechten Kräften gestellt, eine Regierungsbeteiligung der AfD müsse ausgeschlossen werden, so die Veranstalter.

Unter anderem rufen auch WIBeN e.V., Buntes Bündnis WW gegen Rechts, DGB Region Koblenz, DGB KV-AK, GEW KV-AK, die Grünen OV-AK, SPD KV-AK, Omas gegen Rechts AK sowie der Verein „DEMOS“ zu der Kundgebung auf.