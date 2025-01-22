ALTENKIRCHEN – NEUWIED Wer möchte mit in die Hauptstadt der Niederlande? – Kreisjugendpflege Neuwied und Kreisjugendpflege Altenkirchen bieten in den Osterferien Jugendbildungsfahrt nach Amsterdam an

In den Osterferien Spaß haben, Freunde treffen und trotzdem etwas dabei lernen. Genau diese Kombination bietet die diesjährige Jugendbildungsfahrt nach Amsterdam. Am 30. März 2026 ist es wieder soweit! Die Kreisjugendpflege Neuwied führt in Kooperation mit der Kreisjugendpflege Altenkirchen eine Jugendbildungsfahrt für Teens ab 13 Jahren durch: vom 30. März 2026 bis zum 2. April 2026 geht die Reise in diesem Jahr in die Niederlande.

Auf dem Programm steht die Erkundung der Stadt mit ihren sehenswerten kleinen Straßen und wunderschönen Kanalhäusern. Unter anderem sind eine Stadtführung, eine Grachtenrundfahrt und der Besuch von verschiedenen Museen wie dem Dungeon und Madame Tussauds sowie die Besichtigung des Fußballstadions von Ajax Amsterdam geplant.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet eine Fülle von Sehenswürdigkeiten und ein breites kulturelles Angebot. Neben einem spannenden Programm bleibt genug Zeit zur freien Verfügung und zum Kennenlernen.

Die Kosten betragen 365 Euro pro Teilnehmer und beinhalten Hin- und Rückfahrt mit dem ICE ab Montabaur, Übernachtung mit Frühstück sowie Programm inklusive Eintrittsgeldern und Betreuung. Wer diese tolle Gelegenheit nutzen möchte, sollte sich schnell anmelden, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist! Anmeldeschluss ist der 2. März 2026.

Weitere Informationen zur Jugendbildungsfahrt und die Möglichkeit der Anmeldung gibt es bei der Kreisjugendpflege Neuwied, Sina Muscheid Tel. 02631/803-234 und Simone Höhner Tel. 02631/803-442, jugendarbeit@kreis-neuwied.de