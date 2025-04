ALTENKIRCHEN-NEUWIED – Jugendbildungsfahrt 2025 führt nach Berlin – Jetzt anmelden – Reise der Kreisjugendpflegen Neuwied und Altenkirchen kombiniert Bildung, Gemeinschaft und Unterhaltung

Die Kreisjugendpflegen Neuwied und Altenkirchen bieten Jugendlichen ab 14 Jahren vom 19. bis 22. Juni 2025 die Möglichkeit, an einer spannenden Jugendbildungsfahrt nach Berlin teilzunehmen. Die Reise kombiniert Bildung, Gemeinschaft und Unterhaltung und ermöglicht es den Teilnehmenden, die deutsche Geschichte und Politik hautnah zu erleben.

In Berlin wird Geschichte lebendig. Statt trockener Theorie erwartet die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm, das ihnen Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart der Hauptstadt vermittelt. Neben der historischen Erkundung der Stadt stehen auch politische Themen im Mittelpunkt. Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Ellen Demuth erhalten die Teilnehmenden die Gelegenheit, den Bundestag zu besuchen und mehr über die Arbeit der Abgeordneten sowie die politischen Prozesse in Deutschland zu erfahren. Ein weiteres Highlight ist der Besuch des Deutschlandmuseums, das eine eindrucksvolle Zeitreise durch die deutsche Geschichte bietet.

Auch das kulturelle Angebot kommt nicht zu kurz. Geplant sind der Besuch der spektakulären Show „Falling in Love“ im Friedrichstadtpalast sowie eine Vorstellung des neuen Musicals „Romeo und Julia“. Zudem bleibt genügend Zeit, um Berlin von seiner lebendigen Seite zu entdecken – tagsüber bei spannenden Erkundungstouren und abends, wenn die Stadt in ein besonderes Licht getaucht wird.

Die Fahrt bietet die perfekte Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen, gemeinsam unvergessliche Erlebnisse zu sammeln und die Faszination der Hauptstadt aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 275 Euro und umfasst die An- und Abreise mit dem Zug, Übernachtungen mit Frühstück, ein gemeinsames Essen, das gesamte Programm inklusive Eintrittsgelder sowie die Betreuung durch erfahrene Fachkräfte.

Interessierte sollten sich frühzeitig anmelden, da die Plätze begrenzt sind. Anmeldeschluss ist der 15. Mai 2025. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es bei der Kreisjugendpflege Neuwied unter der Telefonnummer 02631/803-189 & -442 oder per E-Mail an jugendarbeit@kreis-neuwied.de. Fotos: BK Archiv wwa