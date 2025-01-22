ALTENKIRCHEN – Neues unterhaltsames Angebot im Haus Felsenkeller – Sekt-Yoga am Muttertag

Mit den Worhten Prosit und Namasté ist diese Veranstaltung eigentlich umfassend beschrieben. Das Bildungsteam nimmt sich erneut nicht zu ernst und verbindet neue Eindrücke und Erfahrungen mit einer Menge Spaß und das auch noch als perfekte Geschenk verpackt. Wer also Mutter ist oder eine hat und nicht auf die üblichen Geschenke beschränkt sein will, bedenke einen Ausflug an diesem besonderen Tag. Das Muttertags-Frühstück oder die alljährlichen Blumen sind ja ganz nett, aber wer dieses Jahr etwas Anderes schenken bzw. erleben möchte ist hier genau richtig.

Alleine oder mit einer Freundin, mit Mama oder Tochter – alle sind willkommen. Männliche Äquivalente sind natürlich genauso gerne gesehen. Man muss keine Yogaerfahrung mitbringen, sondern nur ein bisschen gute Laune, Lust auf Sekt und Asanas. Ein Eindruck von dem, was in den Felsenkeller-Yogakursen geboten wird gewinnt man ganz nebenbei. Wer sich noch nie zum Yoga getraut hat, kann hier auf sehr angenehm unterhaltsame Art und Weise hineinschnuppern. Und wenn der Sekt als Ausrede herhalten muss, um es endlich einmal auszuprobieren, ist das völlig in Ordnung.

Wer über 16 Jahre alt ist und Lust auf Bewegung und ein Sektchen hat (in sportlichen Klamotten) kommt hier auf seine Kosten. Dieser Workshop ist auch ganz hervorragend für Gruppen geeignet. Getränke sind bestens gekühlt vorhanden. Für alle, die dem alkoholfreien Sekt nicht so zugetan sind, wird es auch Sekt mit Alkohol geben! Das Datum, 10. Mai wird niemanden überraschen. Gegen eine Gebühr von 35 € (inkl. Getränke) kann man von 16 – 18 Uhr dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.