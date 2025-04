ALTENKIRCHEN – Neues Erlebnis im Bildungsprogramm Haus Felsenkeller: Sekt-Yoga am Muttertag

Vom Team im Felsenkeller sind wir in der Region ja schon einiges gewohnt. Mit Sekt Yoga ereilte uns aber ein neuer Begriff, den wir in der Redaktion so noch nie gehört hatten. Wer sich noch nie zum Yoga getraut hat, kann hier auf sehr angenehm-unterhaltsame Art und Weise hineinschnuppern. Und wenn der Sekt als Ausrede herhalten muss, um es endlich einmal auszuprobieren, ist das für die Yogalehrerin auch völlig in Ordnung. Wer also nach dem perfekten Geschenk oder Ausflug zu diesem besonderen Tag sucht, das Muttertags-Frühstück oder die alljährlichen Blumen nicht den Ansprüchen genügen, hat hier etwas Besonderes.

Wer Mutter ist oder eine hat, kann mit diesem Event sicher einen erinnerungswürdigen Tag gestalten. Es ist keine Yogaerfahrung nötig, sondern nur ein bisschen gute Laune, Lust auf Sekt und Asanas (Yoga-Haltungen). Natürlich ist auch an alle gedacht, die dem Alkohol nicht zugetan sind; es wird es auch Sekt mit Alkohol geben! Am Sonntag, den 11. Mai, geht es von 16 bis 18 Uhr zur Sache. Die Gebühr beträgt 35 € (inkl. Getränke). Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.