ALTENKIRCHEN – Neues Bildungsprogramm im Haus Felsenkeller startet am 1.1. mit der Eselschule

Das Jahr 2026 bedeutet für das Haus Felsenkeller jubilieren. Der Verein existiert nun seit 40 Jahren und steht seit Beginn für Neugierde, Erlebnishunger und Wissensdrang diverse Veranstaltungen und Begegnungen in einem bunten Programm. Auch wenn es seit Langem keine Kulturveranstaltungen mehr im Haus und auf dem Gelände gibt, leitet die Betreiber nach wie vor dieselbe Idee.

Das Bildungsprogramm ist immer bemüht etwas Passendes für treue Besucher einerseits und Neugierige andererseits bereitzustellen und dass möglichst viele Menschen daran teilhaben können und wollen. Also bleibt das Haus Felsenkeller seiner Identität treu, was bedeutet: „Immer mit offenen Türen, voller Begegnungen und Aktivität, ständig offen für Neues aber dennoch stabil“. Für mehr Infos steht die Homepage unter www.haus-felsenkeller.de zur Verfügung.

Ein Jubiläumsfest findet am 29.08.2026 statt. Nähere Infos folgen, aber man darf sich jetzt schon den Termin vormerken und auf ein interessantes Programm und beste Verpflegung freuen.

Nun aber in die anstehenden Termine: Die E-Learnings rund um Esel eröffnen schon seit Langem das Programm. Vom 1.1. – 30.6. ist ein Basis- und ein Vertiefungskurs buchbar. Der Basiskurs führt Interessierte ohne Vorwissen ein und man erfahrt alles Wissenswerte rund um den Esel und lernt in eurem eigenen Tempo – ganz flexibel. Der Online-Kurs besteht aus 22 Selbstlerneinheiten, in denen es darum geht, was Esel besonders macht und um Fachwissen in Sachen TGA, TGP, TGT, TGI. Die Gebühr beträgt 120 €. Der Vertiefungskurs vermittelt Sachkunde- Anforderungen für TGI-Anleiter nach § 11 und geht dementsprechend tiefer in die Materie der tiergestützten Intervention. Natürlich geht es auch um artgerechte Haltung und systemisches Lernen mit Eseln. Die Gebühr beträgt 150 €. Alle Fragen rund um den Umgang mit dem E-Learning werden im Vorfeld durch das Bildungsteam im Haus Felsenkeller beantwortet. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.