ALTENKIRCHEN – Neuer Linedance-Kurs im Haus Felsenkeller. Ab dem 4. August wird das Tanzbein geschwungen.

Mit „Linedance für Fortgeschrittene“ wird schon lange auf einem Niveau getanzt, das Neugierigen leider das Mitmachen unmöglich macht. Wer also schon Erfahrungen hat, ist dienstags (vom 4.8. bis 1.9., an 5 Terminen von 17 – 18:30 Uhr) sehr willkommen. Die Gebühr beträgt 60 €.

Für Neugierige ist ein Workshop zum Kennenlernen für den 15.8. (von 14 – 17 Uhr) im Programm. In 3 Stunden kann man unkomplizierte einiges erfahren und ausprobieren. Die Gebühr beträgt 40 €. Bei ausreichendem Interesse stellt das Bildungsteam im Felsenkeller gern einen echten Kurs auf die Beine, der die Lücke zum Fortgeschrittenen-Level schließt.

Egal welches Erfahrungslevel: Linedance ist sehr gesund, fördert die körperliche Fitness (Ausdauer, Kraft, Koordination) und die geistige Leistungsfähigkeit (Gedächtnis, Konzentration) und macht gute Laune. Es trainiert ganzheitlich und fördert gleichzeitig die soziale Interaktion, was Stress abbaut, und die Stimmung hebt. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.