ALTENKIRCHEN – Neuer Feldenkrais-Kurs ab dem 2. April im Haus Felsenkeller.

„In Bewegung mit FELDENKRAIS®“ ist der Titel des bewährten Kurses. FELDENKRAIS schult die Empfindungsfähigkeit für sich selbst in der Bewegung. Das feinere Wahrnehmen im Bezug zum Boden und zur Schwerkraft öffnet die Fähigkeit, mit Varianten von Bewegungsabläufen zu experimentieren. So können bessere Bewegungen gefunden werden – „besser“ im Sinne von angenehmer, leichter, freudvoller. Mit der Zeit entwickelt sich eine größere Balance zwischen aktivem, absichtsvollem Tun und Geschehen-Lassen – sowohl im Denken, Fühlen und Handeln.

Grundsätzliche Prinzipien dabei sind: Langsamkeit (damit man eine Chance hat wahrzunehmen); kein Vergleich mit anderen; keine Bewertungen von falsch oder richtig; Akzeptieren von dem, wie es im Moment ist; den eigenen Ehrgeiz und Anspruch zügeln zugunsten eines wertschätzenden Umgangs mit sich selbst und anderen.

FELDENKRAIS ist offen für Menschen in jedem Alter, auch ohne besondere Vorerfahrungen. Die Anleitung erfolgt so, wie es jedem individuellen Teilnehmenden gerecht wird. Regelmäßig mittwochs, ab dem 2. April bis zum 4. Juni, immer von 19:30 bis 20:45 Uhr, Ist die Teilnahme an insgesamt 10 Terminen möglich. Die Gebühr beträgt 130 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.