ALTENKIRCHEN – Neue und aktuelle Workshops im Haus Felsenkeller. Frieden neu denken und bewahren

Frieden: ein großes Wort, das viele Assoziationen und Wünsche wachruft. Alle wollen in Frieden leben. Jeder Mensch, überall auf der Welt, will das. Trotzdem scheint es völlig unmöglich, aktuell mehr denn je.

Diesem Thema und den damit aufkommenden Gefühlen und Konflikten, nimmt sich das Bildungsteam im Felsenkeller mit einer kostenlosen Veranstaltungsreihe an. Den Auftakt macht dieser zweiteilige Workshop im April und Mai. Auch im Mai geht es um Möglichkeiten des zivilen Engagements und den Abschluss der Reihe bildet eine besondere Begegnung am 21. Juni. Dann berichtet ein Soldat von Erfahrungen in seinen Auslandseinsätzen.

Können sich Menschen und Staaten gewaltfrei durch zivilen Widerstand verteidigen? Das ist die Fragestellung für den Auftakt und ist für alle Interessierten ohne Vorkenntnisse empfehlenswert.

Am 5. April und 3. Mai wird in zwei aufeinander aufbauenden Workshops das Konzept der Sozialen Verteidigung (Wehrhaft ohne Waffen) kennengelernt. Soziale Verteidigung überlegt, wie sich eine Gesellschaft gegen gewalttätige Angriffe verteidigen kann, ohne selbst Gewalt anzuwenden: bei militärischen Angriffen von außen und bei Versuchen von Gruppen, die Macht mit illegitimen Mitteln an sich zu reißen (zum Beispiel durch Abbau von demokratischen Strukturen oder durch einen Putsch).

Das Besondere an Sozialer Verteidigung ist, im Falle eines gewaltsamen Konfliktes und einer tatsächlichen oder versuchten illegitimen Herrschaftsübernahme auf die eigene gewaltvolle Verteidigung zu verzichten. Aufgrund der Fragestellung „Was will ich verteidigen? Was soll erhalten bleiben? Was macht meine Lebensfreude aus?“ steht nicht die Verteidigung der Grenzen im Fokus, sondern die Verteidigung der Institutionen und der Lebensweise durch eine besondere Form des Zivilen Widerstandes. Wer uns besetzt, beherrscht uns noch lange nicht! Je mehr die Gesellschaft die „Grundrechte“ in der Verfassung verwirklicht hat, desto mehr Chancen hat auch das Konzept der „Sozialen Verteidigung“. Die Bemühungen im Alltag, die Grundrechte mehr und mehr umzusetzen, sind also gleichzeitig Beiträge zur Vorbereitung auf „Soziale Verteidigung“.

Der Workshop macht an konkreten Beispielen deutlich, was das alles sein kann, wo dafür schon sehr gute Grundlagen geschaffen worden sind und in welchen Bereichen wir möglichst morgen anfangen sollten. Am Samstag, den 5. April findet ein Einführungsworkshop statt, der am 3. Mai (beides von 10 bis 18 Uhr) vertiefend weiterbearbeitet wird. Die Teilnahme ist kostenlos. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.