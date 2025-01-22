ALTENKIRCHEN – Neue Impulse fürs Ehrenamt – Informationsveranstaltung im Rathaus Flammersfeld

Wie können Vereine neue Ehrenamtliche gewinnen – und wie gelingt es, Engagierte langfristig zu halten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich am Samstag eine Informationsveranstaltung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Rathaus Flammersfeld. Eingeladen waren Vereinsvorstände und ehrenamtlich Engagierte aus der Verbandsgemeinde.

Als Referent konnte der Vereinsexperte Florian Brechtel gewonnen werden. In seinem praxisnahen Workshop zeigte er anhand konkreter Beispiele auf, welche Strategien sich in der Vereinsarbeit bewährt haben – von der gezielten Ansprache potenzieller Helferinnen und Helfer bis hin zur nachhaltigen Bindung bestehender Mitglieder. Auch der offene Austausch kam nicht zu kurz: Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen einzubringen.

Die Resonanz auf die Veranstaltung fiel durchweg positiv aus. Viele Teilnehmende nahmen neue Anregungen und Impulse für ihre Vereinsarbeit mit.

Die zuständige Beigeordnete Petra Eul-Orthen unterstrich die Bedeutung des Themas: „Unsere Vereine leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das gesellschaftliche Leben in der Verbandsgemeinde. Informationsangebote wie dieses helfen dabei, die Vereinsarbeit zukunftsfähig aufzustellen und neue Impulse zu setzen.“

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bedankt sich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und weist bereits jetzt auf die diesjährige Vereinekonferenz hin: Diese findet am Samstag, 11. April 2026 in Oberlahr statt. Die Einladungen werden in Kürze versendet. Interessierte können sich bereits jetzt schon per E-Mail bei der zuständigen Verwaltungsmitarbeiterin Rebecca Seuser anmelden (rebecca.seuser@vg-ak-ff.de).