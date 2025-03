ALTENKIRCHEN – Netzwerk lädt zu Internationalen Wochen gegen Rassismus 2025 ein

Das Netzwerk Vielfalt und Demokratie Kreis Altenkirchen lädt alle Interessierten zu einem bunten Programm anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus ein. Los geht es am 17. März mit der Fahrt „Gegen das Vergessen“ in das NS-Dokumentationszentrum nach Köln. Am 22. März sind in der ersten Tageshälfte Ehrenamtliche zur Fortbildung „Kultursensible Kommunikation“ eingeladen. Ebenfalls am 22. März steht mit dem türkischen Fastenbrechen „Iftar“ eine Veranstaltung zum Interreligiösen Dialog auf dem Programm. Am 28. März wird eine Stadtführung zum Thema „Jüdisches Leben in Altenkirchen“ angeboten. Darüber hinaus gibt es das Kindertheater „Irgendwie anders“ als geschlossene Veranstaltungen für Schulklassen an drei Terminen in Weyerbusch, Flammersfeld und Daaden.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.netzwerk-ak.de.