ALTENKIRCHEN – Närrisches Gipfeltreffen im Kreishaus

Was in der globalen Welt mittlerweile ein ernsthaftes Problem geworden ist, wirkt im Landkreis Altenkirchen wie ein Kinderspiel: Sämtliche Regenten – friedlich – in einem Raum zu versammeln. Das gelang am Dienstagabend einmal mehr im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung. Die närrischen Majestäten samt Gefolge von rund 20 Karnevalsvereinen aus dem ganzen Kreisgebiet (und darüber hinaus) waren der Einladung von Landrat Dr. Peter Enders zum großen Prinzenempfang gefolgt. Für die Vereine von Horhausen bis Niederfischbach ist dies während der Session oftmals die einzige Gelegenheit, sämtliche „Kolleginnen“ und „Kollegen“ persönlich zu treffen.

Der große Sitzungssaal im Kreishaus präsentierte sich dabei als farbenfrohe Unter- und Überwasserwelt. Denn das diesjährige Motto der Möhnen in der Verwaltung lautet „KV AKquarium – Meer geht immer!“ Und so schipperte Landrat Enders denn auch standesgemäß als Admiral in den Saal, allerdings in Zeiten knapper Kassen nicht auf einer stattlichen Fregatte, sondern in einem Schlauchboot, gezogen von Matrose Agnes Brück, die charmant und schlagfertig als Moderatorin durch den Abend führte.

„Uns steht das Wasser bis zum Hals, und durch den ganzen Kreis, da schallt’s: Das Kreishaus ein AKQuarium, wo ist das rettende Ufer rum?“, rief Admiral Enders den Gästen in seiner Begrüßung zu, bevor es zum offiziellen Teil des Abends ging – der allerdings nur aus einem Tagesordnungspunkt bestand: einer kurzen Vorstellung der Abordnungen und dem Austausch der jeweiligen Orden, begleitet von den jeweiligen Schlachtrufen.

Denn die eigentliche Intention des Prinzenempfangs ist nach wie vor die: In lockerer Runde Freunde und Freundinnen zu treffen und gemeinsam zu feiern. Und genau dieses Ziel wurde in den vier Stunden mehr als erreicht. Zur Musik von DJ „Steffen 2000“ wurde gesungen, geschunkelt, getanzt und geklatscht. Ganz wichtig zu betonen: Für eine Verwaltung ist heutzutage ein solches Event ohne Sponsoring nicht zu stemmen, daher geht ein großer Dank an die Erzquell-Brauerei, die die Kosten für Getränke und Orden übernommen hat.