ALTENKIRCHEN – Musikalischer Besuch von der Ahr mit Gospels und Spirituals im Gepäck / Gospelchor von der Ahr führt in der Konzertkirche „back to the roots“

„Back to the roots“ – unter diesem Motto gestaltet der Gospelchor Bad Neuenahr am Samstag, dem 15. März ab 18.00 Uhr einen Auftritt in der Konzertkirche am Schlossplatz.

Dreieinhalb Jahre nach der Ahr-Flut singt der Chor unter der Leitung von Kantorin Andrea Stenzel auf Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen. Die 2006 gegründete Formation wird sich musikalisch auf ihre Wurzeln und Anfänge ausrichten und deshalb in ihr Programm alte Spirituals, wie »Go down Moses« und »Wade in the water«, aber auch sogenannten Modern Gospel einbeziehen.

Zu erwarten sind die gospeltypische Art des Singens und Musizierens, die innere Beteiligung und Begeisterung und der ausdrucksstarke Vortrag des ca. 45-köpfigen Chores. Wie bereits bei früheren Auftritten will die bewegende Formation wohl auch Mitte März in der Kreisstadt singend elementare Befindlichkeiten der Menschen ansprechen und Resonanzen auslösen. Denn diese Gruppe versteht es in besonderer Weise, das Publikum ins Geschehen einzubeziehen und die Evangelische Christuskirche zum Klingen zu bringen.

Die enge Verbundenheit zwischen den Sängerinnen und Sängern geht spürbar über ihre gemeinsamen Auftritte hinaus. Dazu tragen übrigens auch ganze Probenwochenenden bei, die den Gospelchor seit Jahren regelmäßig nach Altenkirchen in die Akademie für Land und Jugend führen.

Was emotional mit diesem Konzerttermin verbunden ist, erläuterte jetzt das Planungsteam um Martin Schmid-Leibrock und Werner-Christian Jung. Nach der Flutkatastrophe hatten die Zerstörungen auch das Musikleben und manches Instrument geschädigt. „Weil wir selbst schon erfahren haben, welchen Halt Musik auch in Chaos und Trauer geben kann, widmeten wir deshalb ein hiesiges Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters spontan den jungen Stimmen an der Ahr,“ begründeten die Initiatoren ihr Engagement in der Konzertkirche. Dies sei auch durch die heimische Westerwald Bank ermöglicht worden. Dementsprechend zielten die Spenden des damaligen Konzerts auf ein Wiederaufleben der Musik-Kultur an der Ahr ab. Der Eintritt zum Konzert am 15. März ist frei, Spenden sind aber willkommen.