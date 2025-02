ALTENKIRCHEN – Mohamad Nour Alsharabi ist Deutscher Meister – SPORTING Taekwondo stellt weiteren Titel im Olympischen Taekwondo – Seyma Turhan und Silas Anel-Fernandez erkämpfen Bronze

SPORTING Head of Team – Eugen Kiefer hatte bereits einige Male in der Vergangenheit ein Gespür dafür, welchem Sportler unter welchen Voraussetzungen die Anknüpfung an eine Laufbahn im Spitzensport ermöglicht werden könnte.

Der 13-jährige aus Syrien stammende Mohammad Nour Alsharabi startete seine Karriere vor einigen Jahren im Anfängertraining, hatte allerdings an Kampferfahrung bislang nicht viel zu verbuchen.

Im Training seinen Einsatz und Engagement, seine Selbstreflexion und seinen zielstrebigen Charakter beobachtend und an ihn glaubend, entschied Kiefer sich, den jungen Kämpfer zur Deutschen Meisterschaft mitzunehmen, was sich maximal auszahlte.

In der Uni-Halle in Wuppertal bezwang er, zum ersten Mal überhaupt in der höheren Leistungsklasse kämpfend, seinen Gegner aus Gladbeck im Titelkampf äußerst dominant und bekam im Anschluss, noch auf der Matte, vom Bundestrainer eine Einladung.

Seyma Turhan und Silas Anel-Fernandez bestritten insgesamt sechs Kämpfe und setzten sich in ihren stark besetzten Gewichtsklassen souverän bis zur Bronzemedaille durch.

Ronja Maria Jungbluth gewann durchdacht und sauber taktierend ihren ersten Kampf, könnte jedoch nicht zu den Medaillenrängen vordringen.