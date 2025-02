ALTENKIRCHEN – Mitgliederversammlung des Motorsportclub Altenkirchen

Der MSC Altenkirchen führte seine Mitgliederversammlung 2024 im Hotel Glockenspitze durch. Der 1. Vorsitzende Armin Becker begrüße über 30 Vereinsmitglieder mit einem kleinen Vorbericht über die Geschehnisse aus dem vergangenen Jahr und bedankte sich für die vielen Veranstaltungen, die durchgeführt wurden. Sein besonderer Dank galt neben seinen Vorstandskollegen den Organisatoren und Helfern der einzelnen Veranstaltungen. Er ging kurz auf die Mitgliederzahl von über 80 im Verein ein und bestätigte eine gewisse Stabilität in der Anzahl.

Seinem Vortrag folge der Bericht des Sportleiters Christian Schneider, der einzeln auf alle Veranstaltungen einging. Hierzu gehörten als vereinseigene Veranstaltungen das 2. Young- und Oldtimertreffen am 19. Mai 2024 mit einem sehr guten Teilnehmerfeld von mehr als 400 Oldtimern. Die Veranstaltung fand im Gewerbegebiet Graf-Zeppelin-Straße in Altenkirchen mit großer Unterstützung der Firmen Möbelwerkstätte Gerd Schumann und Garten-Landschaftsbau Marc Schumann, die ihr Gelände zur Verfügung stellten, statt.

Weiter ging es mit einem Fahrradturnier der 3. Klässler der Erich-Kästner-Schule in Altenkirchen. Hier gab es einen kleinen Einblick in die Verkehrserziehung und den Umgang mit dem Fahrrad. Als Ersatz für die nicht mehr stattfindende Westerwald-Rallye gab es im letzten Jahr eine neue Veranstaltung – die 1. Oldtimerfahrt „Rund um den Bismarckturm“ am 21. Juli. Es handelte sich um eine circa 100 Kilometer lange Rundfahrt durch den Westerwald, deren Streckenführung die Teilnehmer anhand eines Bordbuchs mit so genannten „Chinesenzeichen“ befahren mussten. Hierbei gab es zusätzlich verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben und Gleichmäßigkeitsfahrten zu meistern. Die neue Veranstaltung galt in Wertung verschiedener überregionaler Meisterschaften und wurde sehr gut von den 33 Teilnehmern angenommen.

Im letzten Jahr fand die 3. Online Touristikfahrt „Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld“ statt. Hier gilt es verschiedene Fragen zur Region per Internet zu recherchieren. Ebenso wurde der 22. Heimatwettbewerb „Dorfkirchen im Westerwald“ mit Zielfahrt nach Altenkirchen durchgeführt. Hier gilt es, die Natur und Sehenswürdigkeiten der Region ausfindig zu machen.

Als letzte eigene Veranstaltung fand am 5. Oktober die 44. ADAC Raiffeisen Veteranenfahrt statt. Hier gingen 86 Teilnehmer mit ihren Oldtimern bis Baujahr 1967 auf eine 100 Kilometer Ausfahrt mit Mittagspause bei der Hachenburger Brauerei und einer Kaffeepause am Obererbacher Weiher. Von dort aus ging es wieder zurück zum Hotel Glockenspitze, wo anschließend die Siegerehrung stattfand.

Auch außerhalb der heimischen Region ist der MSC bei folgenden Veranstaltungen aktiv unterwegs: Rallye Kempenich, ADAC Rallye Mittelrhein in Föhren, ADAC Mittelrhein Classic in Bad Ems, ADAC Eifel Rallye Festival in Daun.

Im Anschluss an den Bericht des Sportleiters folgte ein ausführlicher Kassenbericht von Sebastian Behner, der dem Verein eine gute wirtschaftliche Basis attestierte. Im Rhythmus von zwei Jahren stehen gewisse Positionen des Vorstands zur Wahl an. Alle zur Wahl anstehenden Personen wurden einstimmig wiedergewählt: Als 1. Vorsitzender Armin Becker, Schatzmeister Sebastian Behner, Sportleiter Christian Schneider und der 2. Beisitzer Erik Weber. Alle nahmen die Wahl an. Der weitere Vorstand besteht aus dem 2. Vorsitzenden Burkhard Asbach, der Schriftführerin Christiana Becker und dem 1. Beisitzer Friedel Wagner. Für die Delegiertenversammlung des ADAC Mittelrhein wurden drei Vertreter des MSC AK gewählt.

Weiter ging es mit einer Vorausschau auf die Veranstaltungen in diesem Jahr sowie der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft 2024, die Ingo Leiberich (106 Pt.) vor Michaela Malcher (73 Pt.), Guido Prüßing (73 Pt.), Fabian Becker (58 Pt.), Friedel Wagner (56 Pt.), Gerold Eckenbach (56 Pt.), Aileen Sassenrath (48 Pt.), Fritz-Walter Vohl (46 Pt.), Bernd Marth (41 Pt.) und Christian Schneider (22,5 Pt.) gewann. Mit einem gemeinsamen Abendessen wurde die Mitgliederversammlung geschlossen. Alle Informationen zum Verein finden Sie unter www.msc-altenkirchen.de