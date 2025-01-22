ALTENKIRCHEN – Mitgliederversammlung beim Hospizverein Altenkirchen e.V.

Die Mitgliederversammlung des Hospizverein Altenkirchen e.V. fand in den Räumlichkeiten des Vereins in der Kölner Straße 23 statt. Der Vorsitzende, Dr. Holger Ließfeld, begrüßte die anwesenden Mitglieder. Sodann berichtete er über den inzwischen abgeschlossenen Umzug in die neuen Büroräume sowie die sonstigen Entwicklungen und Aktivitäten im Jahr 2024. Er dankte ganz besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den ehrenamtlich Tätigen für die hervorragende Arbeit im abgelaufenen Jahr 2024 mit seinen zahlreichen Umstrukturierungen.

Danach gab die stv. Vorsitzende Marita Türpe eingehende Erläuterungen zum Jahresabschluss 2024. Sie führte aus, dass der Verein solide aufgestellt ist. Die Kassenprüferin Monika Gerhardt bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung, so dass dem Vorstand Entlastung erteilt werden konnte.

Die anschließenden Vorstandswahlen ergaben folgende Ergebnisse:

Vorsitzender Dr. Holger Ließfeld, 1. stv. Vorsitzende Marita Türpe, 2. stv. Vorsitzender Michael Bug, Beisitzer Silke Bellersheim, Dr. John W. Strehl, Klaus Weller. Als Kassenprüferinnen wurden Monika Gerhard und Renate Grones bestätigt.

Der Vorsitzende dankte dem „alten“ Vorstand für die Zusammenarbeit während der letzten vier Jahre und hofft auf ein ebenso konstruktives, vertrauensvolles Miteinander im neuen Vorstand.

Ein ganz besonderes Dankeschön galt den scheidenden Vorstandsmitgliedern Heike Krämer und Andrea Hahn-Hassel, die aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung standen, sich jedoch ehrenamtlich weiterhin im Verein engagieren.