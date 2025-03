ALTENKIRCHEN – Mit zwei Siegen erfolgreich in den Saisonabschluss

Am Samstag siegte die Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen mit 6:2 bei einem Heimspiel gegen BC Niederlützingen II. Der BC Altenkirchen startete mit dem Sieg aller Doppeldisziplinen selbstbewusst ins Spiel. Nicky Abegunewardene und Robin Krämer stellten im ersten Herrendoppel mal wieder ihr gutes Zusammenspiel unter Beweis. Der Eifer ging auf Carsten Brasch und Marco Barlmeyer-Weber über, die einen Sieg im zweiten Herrendoppel über drei spannende Sätze erkämpften. Im Damendoppel konnten Alwina Boiko und Lena Siemens mit taktisch gut platzierten Bällen glänzen und holten ebenfalls einen Punkt für Altenkirchen.

In den Einzeldisziplinen wurden das Dameneinzel und das dritte Herreneinzel leider verloren. Doch das Mixed, das erste sowie das zweite Herrendoppel wurden gewonnen und führten den BC Altenkirchen mit einem Endstand von 6:2 zum Sieg. Am darauffolgenden Spieltag ging es ebenso erfolgreich in das letzte Spiel der Saison. Bis auf das Damendoppel und das dritte Herreneinzel konnte die Altenkirchener Mannschaft alle Spiele für sich entscheiden und gewann 2:6 gegen den 1. BC Neuwied. Somit belegte der BC Altenkirchen Platz 6 von insgesamt 8 Mannschaften und freut sich auf den Start der nächsten Saison in der Bezirksliga Nord!