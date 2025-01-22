ALTENKIRCHEN – Mit Yoga für Senioren kommt auch im Winter keine Trägheit auf.

Mit einem speziellen Yoga Angebot für alle, die das mühelose „Hoch und Runter“ vom Boden nicht (mehr) hinbekommen, ist „Senioren Yoga“ dienstags und donnerstags im Programm.

Yoga kennt kein Alter. Wir Menschen schon. In diesen etwas sanfter gestalteten Yogaeinheiten wird geübt, sich zu dehnen, kräftigen, entspannen und dem Atem zu lauschen. Es geht um effektive und hochwirksame Asanas (Körperhaltungen), die dazu beitragen, Lebenskraft, Vitalität, Gesundheit und Lebensfreude zu bewahren und zu steigern. Das geht wunderbar im Stehen oder vom Stuhl aus. Jede/r nach den individuellen Möglichkeiten.

Ein Kurs findet immer dienstags, vom 6.1. – 3.2., jeweils von 14 – 15 Uhr an fünf Terminen statt. Falls dieser Termin nicht möglich ist, kommt dasselbe Angebot auch donnerstags, vom 8.1. – 5.2., immer von 14 – 15 Uhr an ebenso fünf Terminen in Frage.

Zu Jahresbeginn und nach den Feiertagen können Interessierte hier etwas gegen die Trägheit tun und mit motivierendem Schwung versuchen, an die Leistungsfähigkeit des Vorjahres anzuknüpfen. Nicht das Vergleichen mit anderen Yogis soll gelernt werden, sondern einzig das herausfinden, was bei angenehmem Körpergefühl jetzt geht und in Zukunft vielleicht noch gehen soll.

In diesen kurzen Kursen kannst man unkompliziert und in kurzer Zeit einen soliden Einstieg finden. Bei Gefallen stehen für alle Interessierte längere, intensivere Folgekursen schon im Bildungsprogramm zur Buchung bereit.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.